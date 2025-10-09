قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: نجاح الوساطة المصرية في إنهاء حرب غزة إنجاز تاريخي وانتصار جديد يعكس مكانة مصر

أشاد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، بالنجاح الكبير الذي حققته الوساطة المصرية في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز التاريخي يجسد الدور المحوري الذي تلعبه مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وإعادة الأمل للشعوب العربية في إمكانية تحقيق السلام العادل والشامل.


وأشار فهمي، في بيان له اليوم إلى أن تدوينة الرئيس السيسي التي عبّر فيها عن ترحيبه بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، جاءت لتعكس حرص مصر الدائم على إعلاء صوت الإنسانية وتغليب لغة الحوار والسلام على لغة السلاح والدمار، مؤكدًا أن كلمات الرئيس حملت رسالة واضحة بأن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات السياسة المصرية حتى يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة.


وثمّن عضو مجلس الشيوخ، الجهود المكثفة التي بذلها الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية، سواء عبر الاتصالات الدولية أو التنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية، من أجل الوصول إلى اتفاق ينهي معاناة المدنيين في غزة، ويعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة.


وأضاف فهمي، أن دعوة الرئيس السيسي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لزيارة مصر بعد التوصل إلى الاتفاق تعكس ثقة القيادة المصرية في دورها الإقليمي والدولي، ورغبتها في تعزيز الحوار الدولي حول مستقبل السلام في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن إشادة ترامب بالرئيس السيسي ودوره القيادي تؤكد ما تتمتع به مصر من احترام وتقدير على الساحة الدولية، باعتبارها شريكًا أساسيًا في تحقيق الأمن والاستقرار العالميين.


واختتم النائب عمرو فهمي بيانه بالتأكيد على أن ما تحقق من نجاح دبلوماسي في هذا الملف الصعب هو انتصار جديد للسياسة المصرية الحكيمة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أثبتت أن مصر لا تزال قلب العروبة النابض، وصاحبة الكلمة المسموعة في القضايا المصيرية للأمة العربية.

