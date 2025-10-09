الرئيس السيسي: سنكون سعداء باستقبال الرئيس ترامب في مصر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر لكل من شاركوا في مباحثات وقف إطلاق النار بغزة وهناك تقدير واحترام كبير للرئيس ترامب.

وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال لقاء كوشنر وويتكوف:" نرحب باتفاق شرم الشيخ ومستعدين للتحرك بشكل إيجابي لتنفيذه بأسرع وقت ممكن في قطاع غزة".

وتابع الرئيس السيسي:" سنكون سعداء باستقبال ترامب في مصر في الوقت والمكان المناسب له.. ونقدر دعم الرئيس ترامب لإحلال السلام في غزة".

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في قصر الاتحادية، ستيفن ويتكوف، المبعوث الخاص الأمريكي للشرق الأوسط، وجاريد كوشنير كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، موفدا الرئيس ترامب المشاركين في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بحضور ك اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، والسفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهلّ اللقاء بالإعراب عن ترحيبه باتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وبالجهود الحثيثة للرئيس ترامب في هذا الخصوص، مشيرا إلى تطلعه إلى الاحتفال بتوقيع الاتفاق في اقرب وقت ممكن.

وفي ذات السياق، وجه المبعوثان الشكر للرئيس وللأجهزة المصرية المعنية على ما تم القيام به من جهود كبيرة في سبيل التوصل إلى الاتفاق، وأشارا في هذا الصدد إلى قوة واستراتيجية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وأكدا أن الرئيس ترامب يقدر دور الرئيس السيسي في تسوية تلك الأزمة، وفي المنطقة بصفة عامة، كما يقدر الصداقة التي تجمعه بالرئيس السيسي.

