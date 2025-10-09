قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

باسم الجمل: مصر بقيادة الرئيس السيسي صمام أمان المنطقة العربية وداعمة لجهود السلام

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أشاد المهندس باسم الجمل الأمين العام المساعد لأمانة الشباب باتحاد القبائل العربية وعضو حزب الجبهة الوطنية، بالدور التاريخي والمحوري الذي تقوم به الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارة مفاوضات وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال صمام أمان المنطقة العربية، وصاحبة المبادرات الإنسانية والسياسية التي تهدف إلى حقن الدماء وإحلال السلام العادل والشامل. وأوضح أن ما تقوم به القاهرة اليوم يؤكد قوة الدولة المصرية وقدرتها على التأثير الإقليمي والدولي بفضل سياستها المتزنة ومكانتها الراسخة في العالم.

وأضاف الجمل أن القيادة الحكيمة للرئيس السيسي استطاعت أن تفرض صوت العقل والحكمة في مواجهة نيران التصعيد، وأن جهود مصر الدبلوماسية والأمنية تسير بتوازن كبير بين دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة وبين حماية أمن واستقرار المنطقة.

وأكد أن الرئيس السيسي يتحرك برؤية شاملة تنبع من إيمانه بأن السلام هو الطريق الحقيقي لبناء مستقبل آمن ومستقر للأجيال القادمة.

وأشار الأمين العام المساعد إلى أن الدور المصري لم يقتصر على التفاوض السياسي فقط، بل امتد إلى تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء في فلسطين، وفتح المعابر لإدخال المساعدات العاجلة، ما يعكس وجه مصر الإنساني الأصيل الذي لا يتخلى عن مسؤوليته تجاه الشعوب العربية وقت الأزمات، مؤكدًا أن هذه المواقف تعبر عن أصالة القيادة المصرية ووفائها لعروبتها.

وأكد الجمل أن جهود الرئيس السيسي وقيادة الدولة المصرية أصبحت محل تقدير عالمي، حيث تنظر الدول الكبرى والمنظمات الدولية إلى القاهرة باعتبارها قوة سلام حقيقية تسعى إلى تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط والعالم أجمع. وأوضح أن تحركات مصر تتميز بالهدوء والعقلانية والقدرة على جمع الأطراف المتنازعة على طاولة واحدة، وهو ما يعكس حكمة القيادة المصرية وحنكتها السياسية الفريدة.

واختتم المهندس باسم الجمل بيانه بالتأكيد على أن الشباب المصري يقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، مؤمنين بأن ما تقوم به مصر اليوم هو دفاع عن الأمن القومي العربي قبل أن يكون دعمًا لقضية بعينها. ودعا الجمل جميع القوى الوطنية والعربية إلى دعم الجهود المصرية الرامية لإحلال السلام، مؤكدًا أن القاهرة كانت وستظل بوابة الاستقرار وركيزة السلام في المنطقة والعالم.

باسم الجمل حزب الجبهة الوطنية الجبهة الوطنية السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

