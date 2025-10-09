قيادي بحزب العدل: الدبلوماسية المصرية تحقق انتصارًا إنسانيًا بوقف إطلاق النار في غزة

أشاد محمد محمود إسماعيل، القيادي في حزب العدل، بالجهود المصرية المكثفة التي نجحت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، معتبرًا أن الوساطة المصرية تمثل إنجازًا تاريخيًا جديدًا للدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد إسماعيل، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر أثبتت من جديد أنها الركيزة الأساسية للاستقرار في المنطقة، وأن دورها في حقن دماء المدنيين وإنهاء الحرب على غزة يعكس ثقلها السياسي الإقليمي والدولي، مشددًا على أن القاهرة تتحرك دائمًا انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، التي تعتبرها قضية العرب المركزية.

وأوضح محمد محمود إسماعيل؛ أن الجهود المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة جاءت بعد مفاوضات شاقة واتصالات مكثفة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، ما يعكس حنكة القيادة السياسية المصرية وقدرتها على إدارة الملفات المعقدة بحكمة واتزان.

وأضاف إسماعيل أن وقف الحرب في غزة لا يمثل فقط خطوة نحو استعادة الهدوء والاستقرار في الشرق الأوسط، بل هو انتصار إنساني يضع حدًا لمعاناة الفلسطينيين ويعيد الأمل في إحياء عملية السلام العادل والشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وأشار القيادي بحزب العدل إلى أن الدور المصري في هذه الأزمة يؤكد أن القاهرة كانت وستظل صوت العقل في المنطقة، وصاحبة المبادرات الواقعية التي تسعى إلى حماية المدنيين وتحقيق الأمن الإقليمي من خلال الحوار والدبلوماسية، وليس منطق القوة والدمار.