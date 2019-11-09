أستاذ في علوم بنها يقود فريقا علميا لنشر أحدث كتاب عن "جيولوجية مصر"

قام الدكتور زكريا هميمي أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم - جامعة بنها وفريق علمي يتألف من ثمانية وخمسين عالما مصريًا وأجنبيا بنشر أحدث كتاب عن " جيولوجية مصر " بعنوان The Geology of Egypt.



وقال الدكتور هميمى إن الكتاب الذي يتضمن ثمانية عشر فصلًا صد عن دار النشر العالمية المعروفة شبرنجر Springer، ويلقي الضوء عن السمات الجيولوجية لمصر وثرواتها الطبيعية (المعادن، النفط، المياه، الطفلة الزيتية) وعن نطاقتها السيزموتكتونية (النطاقات الزلزالية-الحركية).



وأشار أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم إلى أن الكتاب يعد من المراجع العلمية الحديثة المهمة التي ينبغي أن تؤخذ في الإعتبار في عمليات التنمية المستدامة في مصرنا الحبيبة.

