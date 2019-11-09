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فن

ظهور نادر للفنانة المعتزلة نورا فى عزاء هيثم أحمد زكى | صور

السبت 09/نوفمبر/2019 - 06:48 م
نورا
نورا
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أحمد إبراهيم
حرصت الفنانة المعتزلة نورا على حضور عزاء الفنان الراحل هيثم احمد زكى والذى وافته المنية منذ ايام قليلة بعد تعرضه الى هبوط حاد فى الدورة الدموية.

ويعد حضور الفنانة نورا ظهورا نادرا لها، حيث انها لم تظهر منذ فترة طويلة.

وكانت نورا حريصة على استقبال شقيق هيثم احمد زكى من والدته والذى يدعى رامى عز الدين بركات بصحبة الفنانة مى نور الشريف.

وحرص على الحضور حتى الان الى العزاء كل من هشام سليم وهنا شيحة وخالد سرحان ومحمد عادل إمام ومحمد رجب.

يذكر ان عددا من النجوم حرصوا على حضور مراسم تشييع جثمان الفنان هيثم احمد زكي لوداعه الى مثواه.
ظهور نادر للفنانة المعتزلة نورا فى عزاء هيثم أحمد زكى | صور
ظهور نادر للفنانة المعتزلة نورا فى عزاء هيثم أحمد زكى | صور
ظهور نادر للفنانة المعتزلة نورا فى عزاء هيثم أحمد زكى | صور
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