رجل الأعمال يزيد الراجحي.. بطولة جديدة وزعامة مستمرة.. سفير التبرع يحصد المركز الأول لرالي العلا نيوم

بطل الراليات العالمي يزيد الراجحي يحسم رالي العلا نيوم بالمركز الأول

الراجحي يتفوق على منافسيه في قائمة نارية في سباق الاربعة ايام

يزيد الراجحي.. رجل أعمال وصائد جوائز الراليات وسفير من مستوى رفيع

حينما يُذكر سباق الرالي وتحديدًا في المملكة العربية السعودية، على الفور يتبادر إلى الذهن اسم سائق الراليات البطل العالمي "يزيد الراجحي"، والذي تمكن من الحصول مؤخرا على المركز الأول في رالي العلا نيوم، وحسمه لصالحه كبطولة جديدة ليبقى في زعامة سائقي الراليات على مستوى العالم، ارتبط اسمه بتلك الرياضة الشهيرة في الخليج العربي والعالم، وحقق الصدارة في السباق المكون أربع مراحل تنافسيّة انتهت في نيوم اليوم السبت 9 نوفمبر.ومن خلال السطور التالية.. تكشف المزيد عن شخصية بطل السعودية العالمي وزعيم رالي العلا نيوم يزيد الراجحي.. فهو رجل أعمال ومتسابق راليات سعودي الجنسية، من مواليد 30 سبتمبر 1981، هو أحد أبناء الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي (رجل المال والأعمال الشهير)، حيث ترجع أصوله إلى منطقة القصيم.حياته العمليةولد يزيد الراجحي، ونشأ بالرياض، بدأ حياته العملية في سن مبكرة حين عينه والده عام 1998 مراقبًا لمكتب الأملاك الخاصة ثم مديرًا عاما لها في جميع أنحاء المملكة في 2004 وتدرج بعد ذلك في عدد من المناصب الرفيعة حتى أصبح واحدا من رجال الأعمال المعروفين.تأسيس فريق السباقاتوأسس فريق يزيد للسباقات في 2007 حيث شارك بصفة رسمية في بطولة الشرق الأوسط للراليات عام 2008 ثم بطولة العالم فئة (WRC2) عام 2012 ، ثم كأس العالم للراليات الصحراوية عام 2014.أولى مشاركاته العالميةشارك الراجحي في العديد من الأنشطة الرياضية في عالم المحركات، فكانت أولى مشاركاته الغير رسمية في بطولة الشرق الأوسط (MERC) بنهاية عام 2007 تحديدا في «رالي الأردن» ثم بعد ذلك شارك في بطولة العالم للراليات (WRC2) عام 2012 وكذلك كأس العالم للراليات الصحراوية عام 2014 (الكروس كانتري).وشارك الراجحي بصفة رسمية في بطولة الشرق الأوسط عام 2008 على سيارة سوبارو إمبريزا بجانب المساعد Steve Lancaster وفي عام 2012 كانت أولى مشاركات فريقه في بطولة العالم فئة (WRC2) على السيارة فورد فييستا إلى جانب المساعد الأيرلاندي مايكل أور .واستمر يزيد الراجحي بالمشاركة بنفس السيارة حتى نهاية موسم 2015 ومع بداية موسم رالي 2016 قرر أن يشارك في الفئة الاعلى في بطولة العالم (WRC) على سيارة فورد فيستا الجديدة كليًا بجانب مساعده مايكل أور.رالي الفراعنةأما على صعيد المشاركات في بطولة العالم للراليات الصحراوية (الكروس كانتري) كانت بداية الفريق في موسم 2014 على السيارة تويوتا هايلوكس مع المساعد الألماني تيمو جوتشالك، حيث استطاع الفريق تحقيق المركز الثالث على مستوى البطولة بنهاية الموسم وذلك من خلال تحقيق المركز الأول في ثلاث جولات وهي باها روسيا، ورالي الفراعنة (مصر)، وباها إيطاليا، وبعد ذلك توالت المشاركات والإنجازات حتى استطاع يزيد الراجحي إثبات نفسه كسائق محترف ليتعاقد على تمثيل فريق تويوتا في رالي دكار 2016 وفريق ميني في رالي دكار 2017 .سفيرا للنوايا الحسنةوفي سياق أخر قامت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف ) باختيار بطل الراليات يزيد الراجحي سفيرًا للنوايا الحسنة في المملكة لمدة عام واحد 2008.TMIPU تختار يزيد الراجحيوفي عام 2015 أعلن الاتحاد البرلماني الدولي متعدد الأغراض TMIPU اختيار يزيد الراجحي سفيرًا للنوايا الحسنة بمنطقة الشرق الأوسط؛ كأول سعودي يتم اختياره لهذا المنصب في ظل اهتمامه الكبير بالجوانب الإنسانية وحرصه على تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية.سفيرا للعمل التطوعيكما لُقب بـ"سفير العمل التطوعي في السعودية"، حيث تم منحه الاتحاد العربي للتطوع التابع لجامعة الدول العربية نظير الجهود الكبيرة التي يبذلها في خدمة المجتمع والأعمال التطوعية، إلى جانب دعمه للشباب وإطلاقه العديد من المبادرات التي تهدف إلى التمكين والتعزيز وتحفيز أبناء الوطن العربي على البذل والعطاء والمساهمة في نهضة وتقدم الأمة العربية.كما منحه الشيخ عيسى بن علي ال خليفة الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة البحرينية البطل يزيد الراجحي جائزة رائد العمل التطوعي على مستوى الوطن العربي للعام 2015.سفير التبرعكما منح المركز السعودي للأعضاء يزيد الراجحي لقب سفير التبرع بالأعضاء في السعودية بعد أن وقع اختيار المركز على الراجحي الذي سبق له أن حصل على لقب سفير النوايا الحسنة في السعودية والخليج في 2008.كما قام يزيد الراجحي بطرح عدد من المبادرات والافكار العملية للشباب والبنات ليس هذا فحسب بل يقوم بدعم بعض الافكار ماديًا ومتابعتها ونشر النتائج عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى يشجع باقي الشباب على البدء في مشروعاتهم الخاصة، وفي هذا الاطار فاز يزيد الراجحي بالمركز الأول في جائزة العطاء للمسئولية الاجتماعية 2014 كما تم تكريمه في البحرين حيث كان على قائمة رواد العمل التطوعي بالوطن العربي للعام 2015.