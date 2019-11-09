الزمالك يرفض رحيل اللاعبين خلال الانتقالات الشتوية

تمسك مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بموقفه الرافض لفكرة رحيل أي لاعب من القوام الأساسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وكان مسؤولو الزمالك أعلنوا من قبل عن قرارهم، قبل أن يعودوا ليؤكدوا من جديد أنه لا نية للموافقة على رحيل أي لاعب في شهر يناير المقبل، مهما كانت العروض المقدمة.



يأتي ذلك بعدما أكد محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك أنه يفكر في الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة أنه يمتلك حاليًا عددا من العروض الخليجية.



وفي نفس الإطار تلقى مسئولو الزمالك إخطارا من الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض، بضرورة التمسك بالقوام الأساسي للفريق وعدم التفريط فيه، خاصة خط الدفاع الذي لا يتواجد به سوى 4 لاعبين فقط لذلك الفريق في حاجة لاستمرارهم، وعدم رحيل أي منهم.

