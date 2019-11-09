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رياضة

ظهور نادر | علي معلول بصحبة ابنه وزوجته.. شاهد

السبت 09/نوفمبر/2019 - 10:47 م
على معلول
على معلول
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سيد احمد
نشر علي معلول لاعب النادى الاهلى صورة له مع ابنه وزوجته من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى"انستجرام".

وعلق على معلول على الصورة بوضع قلوب وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

العشق - ابو كريم - قلبى

وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن النادي بدأ في إجراء اتصالات مع السفارة المصرية لترتيب رحلة الفريق المرتقبة نهاية شهر نوفمبر الجاري إلى العاصمة التونسية تونس؛ لمواجهة النجم الساحلي في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ظهور نادر | علي معلول بصحبة ابنه وزوجته.. شاهد
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