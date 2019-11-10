عاصي الحلاني يكشف لـ صدى البلد حقيقة مشاركته في فيلم سينمائي

كشف النجم اللبناني عاصي الحلاني حقيقة مشاركته في فيلم سينمائي.



وقال في تصريح خاص لـ "صدى البلد": "مشاركتي ممكنة جدا، وبالفعل عرُضت عليّ العديد من الأفلام، ولكنني لم أقتنع بأي سيناريو تم عرضه علي، ولكن إذا وجدت سيناريو مناسبا من الممكن أن أخوض التجربة، هذا شئ وارد لكنه ليس مؤكدًا".



من ناحية أخرى قال عاصي الحلاني إنه سوف يقوم بطرح أغنية وطنية قريبًا تتحدث عن الوطن العربي بشكل عام ولا تخص لبنان بشكل خاص، وهي تتحدث عن حب الوطن.



كان عاصي الحلاني أحيا منذ يومين حفلا غنائيا كبيرا ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية المقام في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة حاليا.