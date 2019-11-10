مانشستر سيتي يبحث عن إنجاز غائب منذ 82 عاما أمام ليفربول

يترقب عشاق الكرة العالمية، قمة من العيار الثقيل بين ليفربول ومانشستر سيتي، اليوم، الأحد، في تمام السادسة والنصف مساء، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة الدوري الإنجليزي.



ويسعى مانشسر سيتي بقيادة مدربه جوارديولا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتقليص فارق النقاط مع ليفربول، متصدر الترتيب.



وكانت آخر مباراة بين الفريقين، شهدت تفوق مانشستر سيتي 2- 1، في الدوري الثاني من مسابقة الدوري الأنجليزي والتي توج بها السماوي.



ولم يحقق مانشستر سيتي الفوز على ليفربول مرتين على التوالي أو أكثر، منذ أن حقق فاز عليه 4 مرات متتالية في القترة من 1935 حتى 1937.



ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الرابع بـ 25 نقطة.

