اليوم .. محمد ثروت يشدو بمسرح أوبرا دمنهور احتفالا بالمولد النبوي

تقيم دار الاوبرا المصرية اليوم الأحد على مسرح دار أوبرا دمنهور، في الثامنة مساء، في الليلة الرابعة من مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثامنة والعشرون حفلا فنيا بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى.





يحيى الفاصل الأول من الحفل كل من الفنان وائل سراج والفنان أحمد حسن والفنان محمد عبد التواب والفنان أشرف زيدان، بينما يحيى الفنان محمد ثروت الفاصل الثانى من الحفل، وذلك بمصاحبة فرقة الأنشاد الديني بقيادة المايسترو علاء عبد السلام .



