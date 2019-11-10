AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

اليوم .. محمد ثروت يشدو بمسرح أوبرا دمنهور احتفالا بالمولد النبوي

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 12:50 م
صدى البلد
Advertisements
جمالات الدمنهوري
تقيم دار الاوبرا المصرية اليوم الأحد على مسرح دار أوبرا دمنهور، في الثامنة مساء، في الليلة الرابعة من مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثامنة والعشرون حفلا فنيا بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى.

يحيى الفاصل الأول من الحفل كل من الفنان وائل سراج والفنان أحمد حسن والفنان محمد عبد التواب والفنان أشرف زيدان، بينما يحيى الفنان محمد ثروت الفاصل الثانى من الحفل، وذلك بمصاحبة فرقة الأنشاد الديني بقيادة المايسترو علاء عبد السلام .

وتشهد الإحتفالية باقة منوعة من أجمل الأغانى التراثية و الدينية منها: ليالى الحبيب، مدد يا نبي، أبا الزهراء، اللهم صلى على المحبوب، النبي عربي، الأمام الأعظم، أشرقت أنوار محمد، شفيع الأنام، يارب انا العبد الفانى، القلب يعشق، قمر، لجل النبي، يارسول الله اجرنى، روضة الهادى.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدرسة القومية بالعجوزة تحتفل بالمولد النبوي بحضور مدير تعليم الجيزة

من بينها كسوة الأطفال ومسيرات تجوب الشوارع.. كيف تحتفل الدول الإسلامية بـ المولد النبوي

اليوم.. عمر خيرت يحيي حفل مهرجان الموسيقى بدار الأوبرا

الحلانى وثروت ونهاد.. حوار الطرب بين مصر ولبنان فى مهرجان الموسيقى العربية

ثقافة الأقصر تعقد ندوة حول دور الأم فى التنمية الشاملة

دار الأوبرا تستضيف 4 أمسيات فنية

ترشيحاتنا

محسن صالح: جلسة صالح سليم حسمت انتقالي لـ الأهلي

العراق.. مصرع 10 متظاهرين وإصابة العشرات عقب إطلاق الرصاص الحي

فيديوجراف| مُشاهد ينقذ مذيعة من مرض على الهواء

الأحد الناري.. مواعيد مباريات اليوم 10 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

كيفية إجراء مكالمة واتساب بالطريقة الصحيحة باستخدام Assistant Google

أخبار الرياضة.. صدمة في المنتخب الأوليمبي.. مدرب الأهلي السابق في ورطة.. ظلم حارس الزمالك..ورسالة شوبير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة بجميع السيارات الزيرو في مصر موديل 2020 أقل من 200 ألف جنيه.. شاهد

بسبب صورة.. حقيقة خضوع الأميرة كيت ميدلتون لعملية تجميل

بتصميم مثير للجدل .. مرسيدس تطلق mercedes gla 2020 الجديدة في مصر .. تفاصيل