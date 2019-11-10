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أخبار البلد

توقيع 34 اتفاقية عمل جماعية بشأن العلاوة الخاصة في مصانع الغربية.. تفاصيل

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 03:50 م
توقيع 34 اتفاقية
توقيع 34 اتفاقية عمل جماعية
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محمد غالي
شهدت محافظة الغربية، اليوم الأحد، توقيع 34 اتفاقية عمل جماعية بشأن العلاوة الخاصة الـ10%، وذلك تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان ، ومحافظ الغربية اللواء هشام السعيد،وبحضور أصحاب أعمال ، وممثلين عن اللجان النقابية في الشركات والمصانع.

ووقع الاتفاقيات رؤساء وممثلو الشركات مع ممثلي العمال من نقابات العاملين بالغزل والنسيج، بحضور أبو بكر علي وكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بالغربية، وذلك بدعوة من رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج ورئيس الاتحاد العمالي المحلي لمحافظة الغربية عبدالفتاح إبراهيم.

وقال عبدالفتاح إبراهيم، بحسب بيان له اليوم، إن هذه الخطوة تأتي في إطار استمرار إستراتيجية النقابة العامة ليس بالتدريب والتثقيف، وإنما أيضا بتوقيع الاتفاقيات الجماعية بين أطراف الإنتاج الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال " من أجل استقرار العمل والمزيد من الإنتاج.

وأكد إبراهيم أن برنامج زيارة وزير القوى العاملة محمد سعفان، وكذلك توقيع الاتفاقيات، في مقر ديوان عام المحافظة، تضمن كلمات للوزير والمحافظ ورئيس النقابة العامة، ووكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة، وكذلك عقد إجتماع بحضور الوزير مع الإتحاد العمالي المحلي بالمحافظة.

وأوضح أن تلك اللقاءات أكدت أهمية الحوار الإجتماعي ،وأن يعرف كل طرف حقوقه وواجباته، كذلك التأكيد على دور العمال في معركة التنمية والإنتاج ،ومواجهة التحديات التي تهدد الوطن، والتصدي لها بالمزيد من العمل ودعم القيادة السياسية والجيش والشرطة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، والمخططات الخارجية والداخلية التي تستهدف أمن واستقرار الوطن.
توقيع 34 اتفاقية عمل جماعية بشأن العلاوة الخاصة في مصانع الغربية.. تفاصيل
توقيع 34 اتفاقية عمل جماعية بشأن العلاوة الخاصة في مصانع الغربية.. تفاصيل
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