استجابات الوزراء.. توصيل المياه والكهرباء لمدرسة حكومي بمدينة نصر وصرف معاش مواطنة بعد تأخره

صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء،بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض تقريرا لعرض شكاوى وطلبات خلال شهر أكتوبر 2019 أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.





وفيما يلى نستعرض أبرز نماذج من الاستجابات التي قامت بها الجهات المعنية خلال الشهر:





شكاوى التعليم:

اشتكى بعض أولياء أمور الطلبة،من المدرسة الرسمية الدولية الحكومي بزهراء مدينة نصر التى تم إنشاؤها هذا العام، ورغم مضى ما يقرب من ثلاثة أسابيع على بدء العام الدراسى إلا أن المدرسة ما زالت تحت التجهيز وتعاني مشكلات مثل توصيل الكهرباء والصرف الصحى وفرش الفصول وتجهيز الملعب وكذلك توفير العمالة وغيرها، وتم توجيه الشكوى لوزارة التربية والتعليم التي أفادت بالتعامل السريع مع المشكلات الموجودة بالمدرسة، حيث تم الانتهاء من توصيل المياه والصرف والكهرباء وتجهيز الاثاث وتوفير العاملين وجار الانتهاء من تغطية فناء المدرسة بالنجيلة. وبدء الدراسة بالمدرسة يوم الاحد الموافق 20/10/2019.





شكاوى التضامن والمساعدات الاجتماعية:





شكوى مواطنة من مكتب تأمينات جنوب الجيزة بسبب فقدان الملف التأميني الخاص بالزوج المتوفي وتأخر صرف المعاش منذ 30/5/2019، وتم توجيه الشكوى لوزارة التضامن الاجتماعى التي أوضحت انه سيتم صرف المعاش دوريا اعتبارا من معاش 11/2019 على بريد السعيد بالزهراء بمبلغ 2212.40 وتم تسليم شيك متجمد المعاش بمبلغ 20035 فى 30/9/2019.





شكوى مواطن تقدم باستقالته من إحدى الهيئات الحكومية وأخلى طرفه تماما في 27/5/2019 ومنذ هذا التاريخ لم تصرف مكافأته التأمينية عن مدة الخدمة بالحكومة، وكذلك عدم صرف معاشه الشهرى، تم توجيه الشكوى لوزارة التضامن الاجتماعى التي أوضحت انه سيتم صرف معاشه اعتبارا من معاش شهر 12/2019 على بنك القاهرة فرع الدقى وسيصله شيك بمستحقاته على عنوانه، وقد اثنى المواطن على سرعة تنفيذ الإجراءات وشكر الوزارة والمنظومة.





شكاوى التعاملات المالية:





شكوى من مواطنة من تأخر إصدار بطاقة الائتمان الخاصة بالراتب والأمر بين الإدارة التعليمية والبنك المصدر، وتم توجيه الشكوى الى البنك المركزى المصرى الذى أفاد بأن البنك قام بإصدار بدل فاقد لبطاقة المرتبات الخاصة بالشاكية بتاريخ 14/10/2019 وعليه فقد تم انهاء امر الشكوى.





شكوى مواطن من تأخر تحويل مبلغ ٢٥ ألف دولار من حسابه في السعودية لحسابه في أحد البنوك المصرية ولم تصل لمدة ١٣ يوما علما بتأكيد البنك السعودي بوصول الحوالة، تم توجيه الشكوى الى البنك المركزى المصرى الذى افاد بإضافة المبلغ موضوع الشكوى إلى حساب الشاكى بتاريخ 9/10/2019 كما ارفق البنك صوره من خطابه الموجه للشاكي لإفادته بما تقدم.





شكاوى حماية المستهلك: