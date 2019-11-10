موجز السوشيال ميديا| روجينا توجه رسالة مؤثرة لـ زوجها.. درة ترثى هيثم أحمد زكى بكلمات مؤثرة

فى إطار الخدمات المتنوعة التى يقدمها "صدى البلد" نقدم لكم أبرز أحداث السوشيال ميديا اليوم 10 نوفمبر .



مستنينك على نار.. أصالة تتألق في حفل بدار الأوبرا الثلاثاء



عيدك فى الجنة أجمل.. درة ترثى هيثم أحمد زكى بكلمات مؤثرة



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هاشتاج #ليفربول يشعل تويتر قبل مباراته مع مانسشستر سيتى



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شاهد.. سبيل مياه للفنان الراحل هيثم احمد زكي فى أحد شوارع القاهرة



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