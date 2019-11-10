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حوادث

شاهد.. جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 08:35 م
جهود أجهزة وزارة
جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع
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كتب محمد صبرى
نجحت جهود أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى (التموين والتجارة،شرطة الكهرباء،مباحث الضرائب والرسوم،مباحث الأموال العامة) تحقيق الانضباط وملاحقة كافة المخالفات القانونية.

كما نجحت حملات الإدارة العامة للمرور بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، والأمن السياحى فى تحقيق العديد من النتائج الايجابية.
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