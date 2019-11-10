شاهد.. جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع

نجحت جهود أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى (التموين والتجارة،شرطة الكهرباء،مباحث الضرائب والرسوم،مباحث الأموال العامة) تحقيق الانضباط وملاحقة كافة المخالفات القانونية.



كما نجحت حملات الإدارة العامة للمرور بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، والأمن السياحى فى تحقيق العديد من النتائج الايجابية.