على هذا اللاعب.. صراع جديد بين الهلال والنصر فى السعودية

دخل ناديا الهلال والنصر في السعودية، في معركة جديدة، لخطف أحد النجوم الشابة في الكرة السعودية، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.



والمنافسة اشتعلت بين الهلال والنصر، خاصة منذ العام الماضي، سواء فيما يتعلق بالنتائج والبطولات داخل المستطيل الأخضر، أو الصفقات في فترات الانتقالات الرسمية.



ووفقًا لتقارير صحفية سعودية، فإن الهلال والنصر، وضعا عينهما صوب اللاعب أمين بخاري، حارس مرمى نادي الاتحاد، البالغ من العمر 22 سنة.



وأشارت التقارير، إلى أن الفريقين، استفسرا عن إمكانية التعاقد مع الحارس الشاب، في ظل اقتراب دخوله الفترة الحرة، التي تسمح له التوقيع لأي نادي.



ويواجه الهلال والنصر، اللذان يسعيان لدعم مركز حراسة المرمى بلاعب شاب، منافسه من فريق الشباب، الذي وضع بخاري، كأحد أهدافه الرئيسية في الميركاتو القادم.