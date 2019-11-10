بأمر الشعب.. استقالة رئيس بوليفيا بعد احتجاجات عارمة

أعلن الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، اليوم الأحد، استقالته رسميًا من منصبه على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد رفضًا لانتخابات 20 أكتوبر الماضي.



وقال موراليس في بيان له: "سأستقيل بسبب الغضب من نتيجة الانتخابات الرئاسية".



وكان 3 مسئولين من حكومة موراليس قد تقدموا باستقالتهم صباح اليوم، بعدما أعلن موراليس أنه سيجري انتخابات جديدة في ضوء التوتر الشديد الذي يسود البلاد.



وطلبت منظمة الدول الأمريكية في وقت سابق إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية في ضوء التجاوزات التي شابتها، ودعت لإجراء انتخابات جديدة ما يتم توفير الضمانات لحسن إتمامها "وبينها في الدرجة الأولى تشكيل هيئة انتخابية جديدة"، في إشارة إلى المحكمة الانتخابية العليا.



وأدت الانتخابات الأخيرة إلى إعادة انتخاب موراليس لولاية رابعة حتى 2025، رغم أن البوليفيين رفضوا هذا الخيار في استفتاء جرى في فبراير 2016.

