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فن

إنجي شرف تتألق بإطلالة جديدة أبيض وأسود.. شاهد

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 03:09 ص
إنجي شرف
إنجي شرف
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محمد بدران
شاركت الفنانة إنجي شرف، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة لها بإطلالة انيقة.

وظهرت إنجي شرف في الصورة بتقنية الابيض والاسود وهي ترتدى فستانًا باللون الاسود، مكشوف الكتفين وهو ما ابرز بشكل كبير رشاقتها، وأنوثتها.

وفي سياق اَخر تشارك إنجي في بطولة مسلسل "منطقة محرمة" مع الفنان خالد النبوي الذي كان مقررا عرضه في السباق الرمضاني الماضي إلا أنه تم تأجيله في اللحظات الأخيرة.

مسلسل "منطقة محرمة" بطولة خالد النبوي ومحمود عبد المغني وأمل بشوشة ومحمد كيلاني وسميرة مقرون وأميرة هاني وثراء جبيل وشريف عمر ويحيى أحمد وجميل برسوم ومحسن منصور، وتأليف يوسف حسن يوسف وإخراج محمد بكير وإنتاج شركة فريم ميكرز وإشراف عام على الإنتاج أمل الحامولي ورشا الحامولي.


إنجي شرف تتألق بإطلالة جديدة أبيض وأسود.. شاهد
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