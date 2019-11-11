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مرأة

بعد إصابة رامي جمال.. 5 أعراض مبكرة لـ البهاق

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:31 ص
رامي جمال
رامي جمال
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رشا عوني
أعلن الفنان رامي جمال عن إصابته بمرض البهاق الجلدي، على حسابه على موقع الصور و الفيديوهات انستجرام ، ووجه سؤالا لجمهوره بعد إصابته قائلا :" هتقبلوني بيه ولا اعتزل".

ويعتبر مرض البهاق من الأمراض الجلدية الشهيرة التي قد تحدث للإنسان فجأة نتيجة الضغوط النفسية أو مشكلة صحية.

هناك مجموعة من الأعراض المبكرة تنذر بالإصابة بمرض البهاق الجلدي الذي يغير لون الجلد ، يجب أن توضع في عين الاعتبار، وهي :

١- ظهور خصلات الشعر الابيض بشكل مبكر سواء ف الشعر أو الحواجب أو اللحية.

٢- بدء تغيير لون الجلد و ظهور رقع متغير لونها تنم عن الإصابة بـ البهاق.

٣- ملاحظة تغيير في لون العين من الداخل.

٤- تغيير لون الفم من الداخل.

٥- ظهور بقع متغير لونها في الأجزاء المتعرضة للشمس مثل اليدين و الوجه وحول الفم.
بعد إصابة رامي جمال.. 5 أعراض مبكرة لـ البهاق
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