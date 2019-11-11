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مرأة

لن تصدق.. مشاكل صحية يكشفها اللسان.. أبرزها العمود الفقرى وعنق الرحم

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 08:45 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
يعد اللسان من اهم اعضاء الجسم، ويستخدم فى بعض البلدان كوسيلة للتشخيص والتعرف على المرض، وذلك لأن اللسان يمكنه أن يظهر المرض الذى داخل جسمك من خلال موقعه، فيظهر بثور أو ندبات عليه، وقدم موقع "bright side" أهم الأمراض التى يظهرها اللسان وهى:

- طرف اللسان يدل على صحة القلب
- والرئتان تظهران على جانبى اللسان
- وسط اللسان هو المسئول عن المعدة والبنكرياس
- على حواف اللسان هو مسئولية الكبد

ويمكن أيضًا للون وحجم اللسان أن يكشفا عن صحة الانسان

- فاللسان الرفيع يعنى الجفاف وسوء التغذية
- اللسان المتورم يشير إلى الغدة الدرقية أو العدوى
- اللسان السميك يكشف عن نقص فيتامين بـ 12

والخط العمودى الذى يتواجد بمنتصف اللسان يعبر عن العمود الفقرى، وإذا حدث به تمايل أو اعوجاج فهو يشر إلى مشكلة تحدث فى العمود الفقرى، وإذا كان الاعوجاج فى طرف اللسان فهو يشير إلى مشكلة فى عنق الرحم.
لن تصدق.. مشاكل صحية يكشفها اللسان.. أبرزها العمود الفقرى وعنق الرحم
لن تصدق.. مشاكل صحية يكشفها اللسان.. أبرزها العمود الفقرى وعنق الرحم
لن تصدق.. مشاكل صحية يكشفها اللسان.. أبرزها العمود الفقرى وعنق الرحم
لن تصدق.. مشاكل صحية يكشفها اللسان.. أبرزها العمود الفقرى وعنق الرحم
لن تصدق.. مشاكل صحية يكشفها اللسان.. أبرزها العمود الفقرى وعنق الرحم
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