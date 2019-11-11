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رياضة

شوقى غريب يلقي المحاضرة الأخيرة على لاعبى مصر قبل مباراة غانا

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 01:06 م
شوقى غريب
شوقى غريب
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منتصر الرفاعى
يلقي شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، محاضرة أخيرة على اللاعبين اليوم، قبل مواجهة غانا في الثامنة مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية للدور الأول ببطولة أفريقيا تحت 23 عاما.

ويشرح غريب للاعبين مواطن القوة والضعف في منتخب غانا وكيفية استغلال نقاط الضعف لتحقيق الفوز لضمان الصعود للدور نصف النهائي من البطولة.

كان المنتخب فاز على مالي في لقاء الافتتاح بهدف دون رد سجله مصطفى محمد في الشوط الأول.

ويتصدر المنتخب الوطنى مجموعته برصيد 3 نقاط يليه غانا والكاميرون برصيد نقطة لكل منتخب بينما تتذيل مالي المجموعة دون نقاط.
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