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أخبار البلد

نقابة المحامين: وصول موسوعة المواعيد القانونية إلى 8 محافظات

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:24 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
صرح ممدوح عبد العال، عضو مجلس النقابة العامة، مقرر لجنة المتابعة والتواصل، بأنه تم وصول موسوعة المواعيد القانونية، إلى ٨ محافظات لنقابات الفيوم، والمنيا، أسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وطنطا.

كانت اللجنة قد أعلنت منتصف أكتوير الماضي، عن طرحها موسوعة المواعيد القانونية، للحجز بالنقابات الفرعية بأسعار مدعمة، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال ممدوح عبدالعال، إن الموسوعة تأتي في ثلاث مجلدات فاخرة، لـ عمرو موسى المحامي، بسعر 75 جنيها بعد الدعم، مشيرا إلى أن الحجز لدى مقرري اللجنة بالفرعيات، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار النشاط التثقيفي الذي تقدمه اللجنة للمحامين.
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