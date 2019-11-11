ثقة فى الله نجاح.. محمد رمضان يوجه رسالة لابنه .. والجمهور : ربنا يخليكوا لبعض

نشر الفنان محمد رمضان صورة مع ابنه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يوجه له رسالة واعتبرها اول الدروس التى يحاول أن يعلمها له.وقال محمد رمضان: "الدرس الأول لأبني عنوانه (ثقتنا في الله وحده).. #ثقة_في_الله_نجاح".وتلقى محمد رمضان عددا من التعليقات الايجابية على الصورة، حيث قال له احد المتابعين "ربنا يخلهولك ويخليكوا لبعض".يذكر أن محمد رمضان طرح مؤخرا أغنيته الجديدة "السلطان" التي صورها بمراكش في المغرب، ومن إخراج ‏حسام الحسيني في خامس تعاون بينهما.