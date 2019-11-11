صور نادرة تجمع خادم الحرمين مع شقيقه الملك خالد.. شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدة صور نادرة جمعت بين الملك خالد وشقيقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.



وتعود الصور إلى فترات ومناسبات مختلفة جمعت بين الملك خالد وخادم الحرمين الشريفين، بحسب عاجل.



ويرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في وقت لاحق، اليوم الاثنين، حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2019 في فروعها الثلاثة «شركاء التنمية - التميز للمنظمات غير الربحية – الاستدامة»، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).



من جانبه، رفع الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد رئيس هيئة جائزة الملك خالد؛ الشكر والتقدير إلى الملك سلمان على رعايته الكريمة حفل تسليم الجائزة وتكريم الفائزين.



وقال الأمير فيصل بن خالد إن الرعاية الملكية تأتي في إطار دعم القيادة المستمر للمنشآت والمؤسسات الوطنية غير الربحية في مناطق المملكة كافةً، وتمكينها من تحقيق سمة الاستدامة لمشروعاتها الحالية والمستقبلية، على نحو يجعلها قادرة على مواجهة التحديات المتنوعة والاستمرار في صناعة المنجزات والمبادرات النوعية والتنموية في المجتمع.



وأكد أن التكريم من خادم الحرمين الشريفين، هو تشجيع على مواصلة الجهود الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية المثمرة في المملكة، وتحفيز للجميع على وضع بصمة في مسيرة البناء والتنمية.



ويتم تسليم الجائزة لدورة 2019م إلى 9 فائزين؛ ففي جائزة «شركاء التنمية» حصدت مبادرة «وتين» المركز الأول، فيما حلت مبادرة «إحياء» ثانيًا، وجاءت مبادرة «دراجتي السعودية» في المركز الثالث.



وفى جائزة «التميز للمنظمات غير الربحية»، حقق المركز الأول «جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة- أسرتي»، وجاءت «الجمعية الأولى» في المركز الثاني، فيما حلت «جمعية زهرة لسرطان الثدي» في المركز الثالث.



وفي جائزة «الاستدامة» نالت «شركة أرامكو- مصفاة ينبع» المركز الأول، فيما حلت «شركة تاتا للخدمات الاستشارية» بالمركز الثاني، و«شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات- سبكيم».