AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صور نادرة تجمع خادم الحرمين مع شقيقه الملك خالد.. شاهد

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 05:41 م
صدى البلد
Advertisements
سعيد العربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدة صور نادرة جمعت بين الملك خالد وشقيقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتعود الصور إلى فترات ومناسبات مختلفة جمعت بين الملك خالد وخادم الحرمين الشريفين، بحسب عاجل.

ويرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في وقت لاحق، اليوم الاثنين، حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2019 في فروعها الثلاثة «شركاء التنمية - التميز للمنظمات غير الربحية – الاستدامة»، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

من جانبه، رفع الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد رئيس هيئة جائزة الملك خالد؛ الشكر والتقدير إلى الملك سلمان على رعايته الكريمة حفل تسليم الجائزة وتكريم الفائزين.

وقال الأمير فيصل بن خالد إن الرعاية الملكية تأتي في إطار دعم القيادة المستمر للمنشآت والمؤسسات الوطنية غير الربحية في مناطق المملكة كافةً، وتمكينها من تحقيق سمة الاستدامة لمشروعاتها الحالية والمستقبلية، على نحو يجعلها قادرة على مواجهة التحديات المتنوعة والاستمرار في صناعة المنجزات والمبادرات النوعية والتنموية في المجتمع.

وأكد أن التكريم من خادم الحرمين الشريفين، هو تشجيع على مواصلة الجهود الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية المثمرة في المملكة، وتحفيز للجميع على وضع بصمة في مسيرة البناء والتنمية.

ويتم تسليم الجائزة لدورة 2019م إلى 9 فائزين؛ ففي جائزة «شركاء التنمية» حصدت مبادرة «وتين» المركز الأول، فيما حلت مبادرة «إحياء» ثانيًا، وجاءت مبادرة «دراجتي السعودية» في المركز الثالث.

وفى جائزة «التميز للمنظمات غير الربحية»، حقق المركز الأول «جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة- أسرتي»، وجاءت «الجمعية الأولى» في المركز الثاني، فيما حلت «جمعية زهرة لسرطان الثدي» في المركز الثالث.

وفي جائزة «الاستدامة» نالت «شركة أرامكو- مصفاة ينبع» المركز الأول، فيما حلت «شركة تاتا للخدمات الاستشارية» بالمركز الثاني، و«شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات- سبكيم».
صور نادرة تجمع خادم الحرمين مع شقيقه الملك خالد.. شاهد
صور نادرة تجمع خادم الحرمين مع شقيقه الملك خالد.. شاهد
صور نادرة تجمع خادم الحرمين مع شقيقه الملك خالد.. شاهد
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برعاية خادم الحرمين.. توزيع جائزة الملك خالد لعام 2019 غدا

ترشيحاتنا

بعد إصابته بـ البهاق.. معلومات عن رامي جمال

الزمالك يرفض الدخول فى صفقة الأهلى المنتظرة

هل يجوز الصلاة خلف إمام يخطئ في القراءة .. أمين الفتوى يجيب

أنا صاحب الكورة |أداء مميز وهدف عالمي وإصابة دامية فى فوز ليفربول على السيتى بقيادة صلاح .. فيديو

وفاة علاء علي نجم الزمالك

half boot وفستان قصير.. ريهام حجاج تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مينى جيب.. نوال الزغبى تتحدى الشتاء بـ إطلالة صيفية جريئة

تعرف على الزوجين الأكبر سنًا في العالم وفقًا لموسوعة جينيس.. صور

تايجر بدون بطانة.. مايا دياب تثير الجدل بـ إطلالة جريئة على انستجرام