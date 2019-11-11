نشأت الديهي: ليبيا بالنسبة لـ أردوغان سوق للسلاح

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن رئيس مجلس الدولة الإستشاري الليبي خالد المشري، أوضح أن حكومة الوفاق لم تتلقى أي دعم حقيقي من أي حليف بمعنى الكلم، أشترت أسلحة من تركيا بطرق قانونية وعقود رسمية صحيحة، مشددًا على أن هذا التصريح يستوجب محاكمة كل من تركيا والمشري.



وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن هناك قرار بعدم تسليح أحد في ليبيا، مشددًا على أن علاقة أردوغان بليبيا ليست هوية دينية وإسلامية، وإنما ليبيا بالنسبة لأردوغان سوق للسلاح، وقاعدة للإرهاب الذي يديره من تركيا.



وتابع، أن أردوغان يدير منظومة إرهابية من تركيا، والعلاقة التي كان ينكرها أردوغان، فضحها سامي المشري اليوم.



وقال الديهي، إن هناك صحيفة تركية اعترفت أن المسلسلات التركية في مصر لها أغراض سياسية.



وأكد "الديهي، أن الصحيفة التركية اعترفت أيضًا أن المركز الثقافي التركي بالقاهرة له أغراض سياسية وليست ثقافية.



واعتبر، أن هذا التقرير للصحيفة التركية بلاغ لمن يهمه الأمر، مشددًا على أن المركز الثقافي التركي بالقاهرة يمثل خرقًا لمعركتنا ضد الأتراك حاليًا، ويمثل ثغره ويقوم بعمل سياسي مغطى بعمل ثقافي، ويجب إغلاقه فورًا.