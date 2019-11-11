AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نشأت الديهي: ليبيا بالنسبة لـ أردوغان سوق للسلاح

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 10:21 م
اردوغان
اردوغان
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن رئيس مجلس الدولة الإستشاري الليبي خالد المشري، أوضح أن حكومة الوفاق لم تتلقى أي دعم حقيقي من أي حليف بمعنى الكلم، أشترت أسلحة من تركيا بطرق قانونية وعقود رسمية صحيحة، مشددًا على أن هذا التصريح يستوجب محاكمة كل من تركيا والمشري.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن هناك قرار بعدم تسليح أحد في ليبيا، مشددًا على أن علاقة أردوغان بليبيا ليست هوية دينية وإسلامية، وإنما ليبيا بالنسبة لأردوغان سوق للسلاح، وقاعدة للإرهاب الذي يديره من تركيا.

وتابع، أن أردوغان يدير منظومة إرهابية من تركيا، والعلاقة التي كان ينكرها أردوغان، فضحها سامي المشري اليوم.

وقال الديهي، إن هناك صحيفة تركية اعترفت أن المسلسلات التركية في مصر لها أغراض سياسية.

وأكد "الديهي، أن الصحيفة التركية اعترفت أيضًا أن المركز الثقافي التركي بالقاهرة له أغراض سياسية وليست ثقافية.

واعتبر، أن هذا التقرير للصحيفة التركية بلاغ لمن يهمه الأمر، مشددًا على أن المركز الثقافي التركي بالقاهرة يمثل خرقًا لمعركتنا ضد الأتراك حاليًا، ويمثل ثغره ويقوم بعمل سياسي مغطى بعمل ثقافي، ويجب إغلاقه فورًا.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نشأت الديهي: انخفاض معظم السلع الاستراتيجية والغذائية

ترشيحاتنا

السيسي يوجه بمواصلة إجراءات ضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار

أحمد موسى: نقابة الأطباء اعترضت على قرار وزيرة الصحة بشأن الزمالة.. فيديو

رمضان صبحي رجل مباراة مصر وغانا

تهديد من تركي آل الشيخ يشعل مواقع التواصل | ماذا قال؟

وزير الشباب والرياضة يدرس الوضع القانوني لصرف معاش شهري لأسرة علاء علي

بالدموع | خادمة بنجلاديشية تروي تفاصيل قهرها وحبسها في دولة عربية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. جينيسيس GV70 كروس أوفر القادمة

فى عيد ميلاده..شاهد إطلالات مثيرة لـ زوجة أحمد الفيشاوى

متابع لها تتجوزيني؟ إطلالات منة فضالى المثيرة للجدل هذا الأسبوع