تامر أمين: ياسر عرفات أشعل نار الثورة والغضب والتحرير في أفئدة الفلسطينيين ..فيديو

علق الإعلامي تامر أمين، على ذكرى رحيل الأب الروحي للقضية الفلسطينية "ياسر عرفات"، قائلًا "فى مثل هذا اليوم منذ 15 عاما رحل عنا واحد من الذين أشعلوا نار ثورة الغضب والتحرير والنضال في أفئدة الشعب الفلسطيني كله".





وأضاف تامر أمين، في برنامجه "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار"، أن ياسر عرفات كان أيقونة الإلهام عند الشعب الفلسطيني واعتبروه مثالا للكفاح والتحرير والاستقلال والخروج من الاحتلال الإسرائيلي كان كل ما سبق يتمثل في شخصية ياسر عرفات، وكان داهية سياسية، مشيرا إلى أنه التقى ياسر عرفات 3 مرات منها مرة أجري معه حوار.





وأوضح تامر أمين، أن ياسر عرفات كان له جملة شهيرة "يرونها بعيدة وأراها قريبة يوما من الأيام سيحمل طفل من أطفالنا في الضفة الغربية في غزة الأعلام الفلسطينية ويرفعها فوق أسوار القدس".