تعليم لغة الإشارة.. دورة بجامعة الفيوم

تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الفيوم، دورة تدريبية لطلاب الجامعة لتعليم لغة الإشارة في المستويين الأول والثاني خلال الفترة من 11/11 وحتى 28/11 وذلك بالمكتبة المركزية بالجامعة.



ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



ويحاضر خلال الدورة التدريبية أكرم العجماوى خبير ومدرب لغة الإشارة بمركز ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة الفيوم ويشارك فيها 400 طالب وطالبة على مستوى كليات الجامعة وتمنح الدورة مجانا بدون أى رسوم بهدف خدمة الطلاب.



ويتم خلال الدورة تدريب الطلاب على استخدام لغة الإشارة لذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم وبعد الانتهاء من المستوى الاول والثانى يتم عمل اختبارات ومنح شهادات تقدير للطلبة الذين اجتازوا الدورة التدريبية بنجاح.