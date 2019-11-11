AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أمطار غزيرة ورعدية وسيول.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد للمواطنين.. شاهد

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 10:34 م
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
Advertisements
حمزة شعيب
كشف الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه من الأربعاء وحتى الجمعة ستكون هناك أمطار غزيرة ورعدية بالقاهرة والمحافظات.

وأوضح صابر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى مقدمة برنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"، أن حالة عدم الاستقرار تمتد يوم الخميس لتشمل أغلب السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة، وتكون غزيرة ورعدية أحيانا، تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ونوه بأن من المتوقع اعتبارا من يوم السبت القادم، أن تخف حدة حالة عدم الاستقرار مع استمرار فرص سقوط الأمطار المتوسطة على مناطق من شمال البلاد، وسيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد بنحو من 4 إلى 5 درجات.

ووجه القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، نصيحة للمواطنين، بضرورة الالتزام بالهدوء في القيادة خاصة على الطرق السريعة للتحكم في عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار، ولانخفاض مستوى الرؤية في الصباح الباكر.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سقوط أمطار غزيرة على حلايب وشلاتين بالبحر الأحمر

الأرصاد تحذر: شبورة غدا تصل إلى الضباب على عدة مناطق.. والحرارة بالقاهرة 30

الأرصاد: أمطار غزيرة على حلايب وشلاتين خلال الأيام القادمة

رفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة بموانئ البحر الأحمر

ضباب وشبورة على الطرق .. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

الشتاء قادم.. 6 معلومات عن موجة الأمطار الرعدية القادمة بالقاهرة والمحافظات

ترشيحاتنا

أحمد موسى: نقابة الأطباء اعترضت على قرار وزيرة الصحة بشأن الزمالة.. فيديو

فى عيد ميلاده..شاهد إطلالات مثيرة لـ زوجة أحمد الفيشاوى

هل يجوز وهب ثواب صيامي طوال العام للوالدين المتوفيين؟ .. تعرف على رأي العلماء

متابع لها تتجوزيني؟ إطلالات منة فضالى المثيرة للجدل هذا الأسبوع

الزمالك يرفض الدخول فى صفقة الأهلى المنتظرة

في ذكرى ميلادها.. عندما صرخت هند رسم وتمنت الموت على عتبة العقاد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. جينيسيس GV70 كروس أوفر القادمة

فى عيد ميلاده..شاهد إطلالات مثيرة لـ زوجة أحمد الفيشاوى

متابع لها تتجوزيني؟ إطلالات منة فضالى المثيرة للجدل هذا الأسبوع