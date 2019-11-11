أمطار غزيرة ورعدية وسيول.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد للمواطنين.. شاهد

كشف الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه من الأربعاء وحتى الجمعة ستكون هناك أمطار غزيرة ورعدية بالقاهرة والمحافظات.





وأوضح صابر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى مقدمة برنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"، أن حالة عدم الاستقرار تمتد يوم الخميس لتشمل أغلب السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة، وتكون غزيرة ورعدية أحيانا، تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر.





ونوه بأن من المتوقع اعتبارا من يوم السبت القادم، أن تخف حدة حالة عدم الاستقرار مع استمرار فرص سقوط الأمطار المتوسطة على مناطق من شمال البلاد، وسيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد بنحو من 4 إلى 5 درجات.



