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منوعات

ميجان تقلد الأميرة ديانا في ملابسها خلال إحيائها ذكرى الحرب العالمية .. صور

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:56 ص
صدى البلد
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أحمد شريف
حاولت الدوقة ميجان ميركل زوجة الأمير هاري تقليد الأميرة ديانا الراحلة في طريقة لبسها الأنيقة.

و كانت ميركل استلهمت زيها الأنيق الذي ارتدته خلال إحياء ذكرى ضحايا الحربين العالميتين الاولى والثانية الذي أقيم بالأمس بحضور نخبة من العائلة المالكة ، من رداء ارتدته الأميرة ديانا عام 1991 في مناسبة شبيهة بالتي حضرتها ميجان يوم الأحد الماضي.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” ارتدت ميجان ميركل صاحبة الـ38 عامًا رداء اسود شبيه برداء الأميرة ديانا مع أختلاف بعض التفاصيل البسيطة ، وذلك خلال انضمام ميركل إلى كبار أفراد العائلة المالكة لإحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الأولى والثانية.

وبدا زي ميجان مشابهًا بشكل لافت للنظر لتلك التي ارتدتها الأميرة ديانا بنفس المناسبة عام 1991، وذلك بعد ان استعرض محبي العائلة المالكة اوجه الشبه بين زي ميجان والأميرة الراحلة ديانا.
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