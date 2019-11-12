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فن

في ذكرى ميلاد محمود القلعاوي.. تعرف على الـ إفيه المحذوف له من مسرحية الجوكر

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:06 ص
محمود القلعاوي
محمود القلعاوي
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سعيد فراج
يوافق اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنان القدير الراحل محمود القلعاوي، من العام 1939، ورحل عن عالمنا في 10 ديسمبر 2018.

وقال محمود القلعاوي خلال حوار سابق له مع إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة": "كان أحلى إفيه في المسرحية شاله التليفزيون المصري، اللي هو كان محمد صبحي بيقولي فيها أمك غسالة، رحت قايل له ست الحبايب يا حبيبة يتقال عليها غسالة، أمي أنا غسالة ثم ما هي بطلت".

وأضاف محمود القلعاوي: "الإفية بتاع بطلت ياخد أكتر من إفيه الغسالة وكل ده بيخدم في الإفيهات"، متابعًا "كنت باخد كلام محمد صبحي أعمل له فَرْشة، وأقول حاجة من عندي، الخازوق بقى إن أنا خلصت المشهد والمفروض بقول لمحمد صبحي هات إيدك يا عم أيوب، عشان يقوم، ببص ملقتش الفنانة ماجدة فاضطريت أقول أي كلام لحد ما ماجدة دخلت".

وأوضح محمود القلعاوي خلال البرنامج أنه قام بـ"لوم" الممثلة ماجدة على تغيبها عن خشبة المسرح، لترد الفنانة على القلعاوي "مكنتش قادرة.. كنت لازم أروح الحمام.. كنت بموت".
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