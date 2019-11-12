جمارك دمياط تحبط تهريب أجزاء غلايات بـ قيمة رسوم 6.5 مليون جنيه

أحبطت جمارك دمياط برئاسة عصام المليجي محاولة تهريب أجزاء غلايات للتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية.



وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك ، في تصريح له، إنه بناء على إخبارية سرية مقدمة من إدارة مكافحة التهريب الجمركي ومباحث الميناء تفيد باعتزام إحدى شركات صناعة الغزل والنسيج وصباغة المنسوجات، التي تعمل بنظام الاستثمار في المنطقة الحرة العامة بدمياط ، تهريب أجزاء جوهرية داخل مشمول بيانات جمركية واردة برسم الترانزيت ، والصنف عبارة عن مراجل بخارية (غلايات) صناعية ، وتم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة.



وأضاف المصدر أن اللجنة قامت بدراسة المستندات والتحقق من الإخبارية فتبين قيام الشركة بتخريد وتقطيع الصنف بأحد الغلايات وتخريد الهيكل المعدني لغلايتين ، وأن المتبقي من الهيكل يمثل 20٪ من هياكل الغلايتين، مما يؤدي لانتفاء الصفة الأساسية للغلايتين دون تصريح من هيئة الاستثمار والجمارك، ما يعد مخالفا لقانوني الاستثمار والجمارك.



وأشار مصدر إلى أن قيمة الضرائب الجمركية والرسوم الجمركية المستحقة بلغت مليونا و500 ألف جنيه، والغرامات المستحقة بلغت أكثر من 5 ملايين جنيه.