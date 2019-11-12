ضبط سيارة ربع نقل وأسلحة وذخيرة لعناصر إجرامية بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من ضبط سيارة ربع نقل كان يستقلها مجموعة من العناصر الإجرامية والذين لاذوا بالفرار أثناء تبادل لإطلاق النيران مع مطارة الأجهزة الشرطية لهم وذلك بقرية الإسماعيلية التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان.





وكانت معلومة سرية وصلت إلى الرائد كريم أبو العباس رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو تفيد باستقلال عناصر إجرامية سيارة بطريق قرية الإسماعيلية التابعة لدائرة مركز كوم أمبو، وعلى الفور قامت قوة أمنية برئاسة النقيب محمد لاشين معاون مباحث المركز بمطاردة السيارة التى تستقل العناصر الإجرامية.





وتبادلت القوة الأمنية إطلاق النيران مع العناصر الإجرامية ، والذين تمكنوا من الفرار وسط الزراعات تاركين السيارة وبندقية آلية وذخيرة.



