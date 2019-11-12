AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط سيارة ربع نقل وأسلحة وذخيرة لعناصر إجرامية بأسوان

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:32 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من ضبط سيارة ربع نقل كان يستقلها مجموعة من العناصر الإجرامية والذين لاذوا بالفرار أثناء تبادل لإطلاق النيران مع مطارة الأجهزة الشرطية لهم وذلك بقرية الإسماعيلية التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان.

وكانت معلومة سرية وصلت إلى الرائد كريم أبو العباس رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو تفيد باستقلال عناصر إجرامية سيارة بطريق قرية الإسماعيلية التابعة لدائرة مركز كوم أمبو، وعلى الفور قامت قوة أمنية برئاسة النقيب محمد لاشين معاون مباحث المركز بمطاردة السيارة التى تستقل العناصر الإجرامية.

وتبادلت القوة الأمنية إطلاق النيران مع العناصر الإجرامية ، والذين تمكنوا من الفرار وسط الزراعات تاركين السيارة وبندقية آلية وذخيرة. 

وتم التحفظ على السيارة، والذخيرة، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

فاروق جعفر: تفوقنا على غانا بدنيا وفنيا.. وقادرون على تحقيق الفوز أمام الكاميرون

بعد إصابتها بالجلد الفقاعي.. منى رجب: ياسمين سمرة حولت مرضها لموهبة.. فيديو

شكرا لإنك مستحملاني.. رسالة عمر خورشيد لزوجته بمناسبة عيد زواجهما

ملخص وأهداف مباراة منتخب مصر الأولمبي وغانا في أمم أفريقيا تحت 23 عاما.. فيديو

برسالة غزل من زوجته.. رامي جمال يواصل تصدر جوجل

ثلاثي الهجوم .. مدرب المنتخب الأولمبي يكشف سر الفوز على غانا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صور العالمي عمرو دياب في ميدان تايمز بنيويورك

حكاية واحة آمون .. جولة في متحف البيت السيوي

فورد تدرس إعادة إحياء موديل كابري التاريخى .. صور