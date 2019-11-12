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رياضة

فحص طبي جديد لـ حمدي فتحي

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:55 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حمدي فتحي لاعب الفريق سيتم عرضه على الدكتور أحمد عبدالعزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادي، لاتخاذ القرار الخاص بعملية علاجه.

وأكد طبيب الأهلي أنه تواصل بالأمس مع الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الذي أبلغه بإصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة بعد إجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.

وأوضح خالد محمود، أن اللاعب سيتم عرضه على رئيس اللجنة الطبية الدكتور أحمد عبدالعزيز، للبدء في مرحلة علاجه.

وتعرض حمدي فتحي للإصابة أثناء مشاركته في مران المنتخب الذي أقيم أمس على استاد الجيش ببرج العرب، في إطار الاستعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون 2021.
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