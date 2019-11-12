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فن

أحمد جمال يدعم رامى جمال بكلمات مؤثرة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:39 م
صدى البلد
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القسم الميدانى
نشر المطرب "أحمد جمال" صورة تجمعه بالملحن والمطرب "رامى جمال " عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "إنستغرام" ليدعمه فى محنته الأخيرة قائلًا:"النجم رامي جمال أصيب بمرض البهاق و نفسيته تأثرت جدًا لدرجة أنه بيفكر في الإعتزال ، دعمكم ووقوفكم جنبه و تعليقاتكم الإيجابية مش هوصيكم عليها، رامي اللي يعرفه عن قرب هيحبه اكتر واكتر بأخلاقه وطيبة قلبه قبل فنه و يستاهل كل حاجة حلوة و ربنا يبعد عنكم أي حاجة وحشة".

فيما يعد الفنان رامى جمال مطربًا وملحنًا حيث قام بالتلحين لكبار المطربين فى العالم العربى منهم :"محمد حماقى وتامر حسنى وأنغام وأصالة وآمال ماهر وشيرين ورامى عياش وفضل شاكر".

يذكر أن المطرب الشاب رامي جمال كشف عن إصابته بمرض البهاق، عبر حساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهور بقع بيضاء اللون في مناطق بجسده، قائلًا إنه ذهب لعدد كبير من الأطباء .
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