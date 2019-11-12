المصنفات تضبط القائمين على قناة فضائية لعرضها أفلاما بدون تصريح .. فيديو

تبذل أجهزة وزارة الداخلية جهودا لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف ومواجهة جرائم البث الفضائى ونسخ وتقليد برامج الحاسب الآلى وكذا جرائم نسخ الكتب والمؤلفات بدون إذن المؤلف.



وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط القائمين على تشغيل إحدى القنوات الفضائية لعرضهم الأفلام على شاشتها دون الحصول على التصاريح اللازمة.



أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام مسؤولى إحدى القنوات الفضائية بعرض أحد الأفلام على شاشتها دون الحصول على التصاريح من الشركة المالكة للفيلم "صاحبة حقوق الملكية الفكرية للفيلم" وطلب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ الإجراءات القانونية قبل القناة، فضلًا عن إدارة القناة خارج مدينة الإنتاج الإعلامى.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر القناة المشار إليها والكائنة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة المكون من بدروم وطابق أرضى و3 طوابق على مساحة 600 متر تقريبًا مستأجرة لمالكى القناة، وبتفتيشها فى وجود عدد 4 من العاملين بالقناة، عُثر على، اثنين استديو تصوير كامل، يحويان " الأجهزة والأدوات والمعدات المستخدمة بهما"، جهاز وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج مُقلدة ومنسوخة، ومسلسلات وأفلام، وضبط كمية من المنتجات الصحية والأعشاب وكارنيهات إحدى النقابات بدون بيانات وإيصالات سداد خاصة بها.



كما تم ضبط مبلغ "27880 جنيه " – و2750 كارنيه لإحدى النقابات – دفتر سداد خاص بإحدى النقابات – 20 دفتر خالية ضبط أكثر من مليون كتاب تعليمى مقلد ومنسوخ داخل إحدى المطابع بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وكذا ضبط 30 ألف كتاب منسوخ ومقلد قبل تصديرهم لخارج البلاد، وضبط أربعة أشخاص من العاملين بالقناة "اثنين من المُعدين – مديرة التسويق ومقدمة برامج – عامل مونتاج".



وقد تمثلت مخالفات القناة المشار إليها فى الآتى:

إنشاء قناة فضائية خارج مدينة الإنتاج الإعلامى، استخدام أجهزة مونتاج بدون ترخيص من الجهات المختصة، عرض وبث مصنفات فنية - أفلام عربى وأجنبى ومسلسلات- وكذا حيازة برامج مقلدة ومنسوخة على أجهزة الحاسب الآلى منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، بدون الحصول على إذن أو تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، رفع المحتوى الإلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت بدون تصريح من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، عرض سلع مجهولة المصدر وبيع منتجات تضر بالصحة العامة للمواطنين بدون تصريح.



..تم اتخاذ الإجراءات القانونية.