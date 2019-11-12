أنا صاحب الكورة | ريمونتادا تاريخية بأقدام مصرية .. كواليس فوز منتخب مصر الأولمبي على غانا في لقاء مثير.. فيديو

حقق منتخب مصر الأولمبي فوزًا قاتلًا على حساب نظيره الغاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مساء أمس الإثنين، في إطار مباريات الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.



ويقدم موقع "صدى البلد" عبر برنامج "أنا صاحب الكورة" كواليس فوز مصر على غانا فى مباراة مثيرة شهدت تأخر المنتخب المصري في النتيجة مرتين خلال اللقاء، قبل أن ينجح أحمد ياسر ريان في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 87 من اللقاء ليضمن نقاط اللقاء الثلاث للفراعنة، كما شهدت المباراة تأخر شوقي غريب فى الخروج من غرفة الملابس بين شوطي المباراة لتبدأ أحداث الشوط الثاني ويدخل هدف فى مرمى مصر دون وجود شوقي غريب على دكة الجهاز الفني.



ويتناول البرنامج أبرز الفنيات التى تم تنفيذها على المستطيل الأخضر والخطط التكتيكية التي بدأ بها شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر فى ثاني مباريات الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.



ويقدم برنامج "أنا صاحب الكورة" المحلل الشاب محمد شوقى، الذى نجح فى خطف الأنظار إليه عبر السوشيال ميديا.





ورفع منتخب مصر رصيده إلى النقطة السادسة ليضمن التأهل إلى الدور قبل النهائي من البطولة، قبل مواجهة الكاميرون الوصيف بأربع نقاط، ثم غانا بنقطة، وأخيرًا مالي بدون رصيد.