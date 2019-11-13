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بين الناس

أم لـ المسئولين: بناتي معاقات.. ونفسي في كشك أو مصدر دخل للإنفاق عليهن وعلاجهن

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 07:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشدت المواطنة نجلاء فتحي، البالغة من العمر 38 سنة، وتقيم بمنطقة صفط اللبن شارع المدرسة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين بترخيص كشك وتوفير بضاعة كي تستطيع الإنفاق على أولادها وعلاجهم . 

وتقول فى رسالته : أنجبت 6 من بينهم البنات والأولاد، وعملت كل شيء حتى أنفق عليهم، وأنفقت كل أموالى على علاج إحدى بناتى، دون جدوى، فلدى ثلاث بنات معاقات بين 17 و10 سنوات وكلهن معوقات، منهن من تعانى من الضمور في جميع أجزاء الجسم، وهناك من تعانى من إعاقة ذهنية، تعبت وأنفقت كل ما معى وبعت مصاغي وشقتى حتى أضمن القوت لهم، ولم يعد بإمكاني فعل شيء وكل ما أتمناه هو كشك أسترزق منه وأنفق منه على أبنائى.

للتواصل مع الحالة : 01015454519 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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