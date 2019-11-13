أم لـ المسئولين: بناتي معاقات.. ونفسي في كشك أو مصدر دخل للإنفاق عليهن وعلاجهن

ناشدت المواطنة نجلاء فتحي، البالغة من العمر 38 سنة، وتقيم بمنطقة صفط اللبن شارع المدرسة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين بترخيص كشك وتوفير بضاعة كي تستطيع الإنفاق على أولادها وعلاجهم .





وتقول فى رسالته : أنجبت 6 من بينهم البنات والأولاد، وعملت كل شيء حتى أنفق عليهم، وأنفقت كل أموالى على علاج إحدى بناتى، دون جدوى، فلدى ثلاث بنات معاقات بين 17 و10 سنوات وكلهن معوقات، منهن من تعانى من الضمور في جميع أجزاء الجسم، وهناك من تعانى من إعاقة ذهنية، تعبت وأنفقت كل ما معى وبعت مصاغي وشقتى حتى أضمن القوت لهم، ولم يعد بإمكاني فعل شيء وكل ما أتمناه هو كشك أسترزق منه وأنفق منه على أبنائى.





للتواصل مع الحالة : 01015454519



