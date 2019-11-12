حافظ أبوسعدة: تعديل قانون الجمعيات الأهلية يلبي تطلعات المجتمع المدني

شارك الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في ندوة نظمتها جمعية المصريين في سويسرا. وحضر الندوة لفيف من الشخصيات العامة والمسئولين ورموز الجالية المصرية بسويسرا.



وأبرز المشاركين في الندوة هم المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب ود. مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة والدكتور ثروت قادس رئيس الجالية المصرية في ألمانيا.



وقال الدكتور حافظ أبو سعدة في مداخلته ان حقوق الإنسان تحمي الدولة والإنسان لأن حقوق الإنسان من المستحيل أن توجد دون وجود دولة تحميها وتقيمها.



وتطرق أبو سعدة الي قانون الجمعيات الأهلية الجديد، قائلا إن المنظمة المصرية ناضلت ضد القانون ٧٠ لعام ٢٠١٧ وطعنت عليه امام القضاء الاداري.



وأضاف أن الرئيس السيسي استجاب لنداءات المجتمع المدني وأطلق مبادرة لتعديل القانون افضت الي قانون جديد يلبي تطلعات المجتمع المدني، حيث الغيت العقوبات السالبة للحرية, وأصبح تأسيس الجمعيات بالاخطار، واعترف بالمنظمات الدولية.

