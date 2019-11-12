قائد ترسانة القوات البحرية: بعض مراكبنا قادرة على حمل 1600 معدة

أكد اللواء ياسر القاضي، قائد ترسانة القوات البحرية، إن تاريخ إنشاء ترسانة القوات البحرية كانت بدايتها في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عام 1959.



وأضاف قائد ترسانة القوات البحرية خلال لقاء خاص ببرنامج "90 دقيقة المُذاع على قناة "المحور إن إنشاء الترسانة البحرية المصرية جاءت بالتعاون مع الاتحاد السوفيتي في هذا الوقت.



وتابع قائد ترسانة القوات البحرية أن ترسانة القوات البحرية المصرية شهدت نقلة نوعية كبيرة منذ عام 2013 بتوجيهات من وزير الدفاع حينها الفريق أول عبد الفتاح السيسي.



وأشار قائد ترسانة القوات البحرية أن بعض المراكب في القوات البحرية المصرية قادرة على حمل 1600 مُعِدة، وكل معدة لها فترة للصيانة.