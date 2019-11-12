هاني شاكر يصل الولايات المتحدة الامريكية ويستعد لإحياء حفلين أحدهما مع ديانا كرازون..صور

وصل أمير الغناء العربي هاني شاكر مساء اليوم لمطار واشنطن الدولي في رحلة لمدة أسبوع يحي خلالها حفلين غنائيين للجالية العربية ومحبيه حول العالم.



كان بصحبة هاني شاكر مدير اعماله تامر عبد المنعم وزوجته وتصادف لقائهما مع النجمة الأردنية ديانا كرازون التي من المقرر أن تشارك امير الغناء العربي إحياء حفله الأول يوم ١٦ نوفمبر الجاري داخل أكبر قاعات فندق باريس لاس فيجاس بولاية نيفادا وهو الفندق الذي يشهد إقامتهما عقب وصولها مطار واشنطن.



كان في إستقباله وديانا كرازون منظم الحفل ربيع رضا stage on fire وال dj تامر يحي ومن المقرر أن يحي الفنان الكبير حفله الثاني في اليوم التالي ١٧ نوفمبر الجاري منفردا علي مسرح السيفيك سنتر بمدينة دترويت بولاية متشيجان.



ويستعد الفنان الكبير لإجراء بروفات لعدد كبير من أغانيه الطربية والرومانسية التي تألق بها طوال مشواره الفني والتي يقدمها خلال حفليه بالولايات المتحدة الأمريكية.