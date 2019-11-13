ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 09:22 ص
ياسمين صبري
ياسمين صبري
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
تمكنت الفنانة ياسمين صبرى، من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، من خلال أحد مقاطع حلقتها فى برنامج "صاحبة السعادة".

وتمكن المقطع من تصدر القائمة واحتل المركز الأول محققًا 360 ألف مشاهدة فى غضون ساعات معدودة.

كانت الفنانة ياسمين صبرى حلت ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر قناة "دى إم سى"، وتحدثت عن عدد من الأمور الفنية والشخصية، مما جعلها تتصدر محرك بحث جوجل تريند.

عرفت ياسمين صبرى بذوقها الرفيع فى اختيار قطع الملابس والأزياء التى تزيد أناقتها وجمالها، فهى تعتمد على الإطلالات التى تتناسب مع قوامها الرشيق وتبرز جمالها، وهي تميل إلى اختيار الملابس اللافتة وغير التقليدية، كما أنها تحرص على التنوع ولا تسير على وتيرة واحدة في عالم الموضة، ما جعلها مثالا للأناقة.

وتعتمد ياسمين على تسريحات شعر مختلفة واستخدام مساحيق تجميل تضفى لمسة جمالية على إطلالتها، إضافة إلى ذلك تحرص على اختيار قطع إكسسوارات تزيد من جمال إطلالاتها.

ونعرض لكم 40 صورة تبرز أناقة ياسمين صبرى.
بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى
بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى
بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى
بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى
بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى
بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى
بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى
بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى
بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى
بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى
بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى
بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى
بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى
بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى
بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى
بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى
بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى
بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى
بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى
بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى
بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى
بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى
بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى
بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى
بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى
بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى
بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى
بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى
بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى
بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى
بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى
بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى
بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى
بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى
بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى
بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى
بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى
بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى
بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى
بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى
بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى
بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان مشجر.. ياسمين صبري تتألق برفقة إسعاد يونس

بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة تكشف عن فساتين مايا دياب في عيد ميلادها

بالدولار ومن غير خصم .. تعرف على سعر فستان ياسمين صبرى فى صاحبة السعادة .. صور

عاشقة للموضة.. شاهد أبرز إطلالات أسيل عمران في عيد ميلادها

بسبب إنعام سالوسة وعبلة كامل.. لماذا هاجم الجمهور حلقة ياسمين صبري في صاحبة السعادة؟

ياسمين صبرى رقم واحد على يوتيوب

ترشيحاتنا

صرخة أنثى.. بطلة العالم في مصارعة الذراعين تستغيث بوزير الرياضة من رئيس الاتحاد

أدعية لفك الكرب وتريح القلب وتجلب لك السعادة

اسعار كيا بيكانتو المستعملة في سوق السيارات.. التفاصيل بالفيديو

ياسمين صبري: البنت لازم تكون ناعمة وبحب الراجل الأسمر مش النحنوح.. فيديو

جثمان «الطبل» المتوفي في إيطاليا يصل القاهرة اليوم

بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى

هنفطر إيه النهارده.. فول بالزبادى وجبنة بالبيض وسلطة بطاطس

من غير فلوس.. حيلة لـ تطويل الشعر 5 سم في 7 أيام