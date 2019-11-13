بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى

تمكنت الفنانة ياسمين صبرى، من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، من خلال أحد مقاطع حلقتها فى برنامج "صاحبة السعادة".



وتمكن المقطع من تصدر القائمة واحتل المركز الأول محققًا 360 ألف مشاهدة فى غضون ساعات معدودة.



كانت الفنانة ياسمين صبرى حلت ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر قناة "دى إم سى"، وتحدثت عن عدد من الأمور الفنية والشخصية، مما جعلها تتصدر محرك بحث جوجل تريند.



عرفت ياسمين صبرى بذوقها الرفيع فى اختيار قطع الملابس والأزياء التى تزيد أناقتها وجمالها، فهى تعتمد على الإطلالات التى تتناسب مع قوامها الرشيق وتبرز جمالها، وهي تميل إلى اختيار الملابس اللافتة وغير التقليدية، كما أنها تحرص على التنوع ولا تسير على وتيرة واحدة في عالم الموضة، ما جعلها مثالا للأناقة.



وتعتمد ياسمين على تسريحات شعر مختلفة واستخدام مساحيق تجميل تضفى لمسة جمالية على إطلالتها، إضافة إلى ذلك تحرص على اختيار قطع إكسسوارات تزيد من جمال إطلالاتها.



ونعرض لكم 40 صورة تبرز أناقة ياسمين صبرى.