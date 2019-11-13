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تعرفر على الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth..فيديو

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 09:13 ص
الحالة المرورية
الحالة المرورية
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آيات أحمد
استعرض برنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر فضائية «dmc» اليوم، الأربعاء، الحالة المرورية بشوارع القاهرة عبر تقنية «google earth».

ورصدت اللقطات الجوية، سيولة مرورية عالية على أغلب الطرق والمحاور، وذاك على طريق صلاح سالم في الاتجاه القادم من المطار، وكوبري أكتوبر.

وأظهرت لقطات «google earth»، سيولة مرورية عالية على طريق الدائري. مدينتى والشروق والعبور ومدينة 6 أكتوبر، مرورا بالقاهرة.

وناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين، الالتزام بالسرعات المرورية المحددة وعدم السير بسرعات عالية، خاصة بتواجد شبورة مائية على أغلب الطرق.
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