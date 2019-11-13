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أخبار العالم

حماس تبعث برسائل نصية لهواتف الإسرائيليين.. تفاصيل

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 09:41 ص
حماس تبعث رسائل نصية
حماس تبعث رسائل نصية لهواتف الإسرائيليين
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سمر صالح
أكدت وحدة السايبر التابعة للجيش الإسرائيلي، أن مستوطنين إسرائيليين تلقوا رسائل نصية مصدرها مجموعات تابعة لحركة حماس، بحسب ما كشفت القناة 12 العبرية.

وبحسب القناة، أرسلت مجموعات تابعة لحماس آلاف الرسائل النصية اليوم لهواتف المستوطنين تحذّرهم من التعامل مع بعض الأرقام.

ووفقا للقناة العبرية، نشرت حماس في الرسائل أرقام الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي، الأمر الذي خلق حالة من الفوضى وعدم الثقة لدى المستوطنين.

ويشهد القطاع تصعيدًا إسرائيليًا بدأ باغتيال القيادي البارز في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا بمنزله شرقي مدينة غزة فجر اليوم، وأدى حتى لحظة كتابة الخبر لاستشهاد أحد عشر فلسطينيًا.

وردّت المقاومة بإطلاق عشرات القذائف الصاروخية باتجاه أهداف إسرائيلية بين "غلاف غزة" و"تل أبيب".
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