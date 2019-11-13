تصرف مزعج من راكب على متن قطار يثير الاستياء على مواقع التواصل.. شاهد

تسبب تصرف مزعج أقدم عليه أحد الركاب أثناء تواجده على متن قطار مزدحم في إثارة موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.



حيث قرر ذلك الراكب، الذي لم يتم الإشارة إلى هويته، الاستلقاء على أربعة مقاعد تاركًا دراجته بجانبه، فضلًا عن أنه رفض أن يفسح المجال كي تتمكن سيدة وطفلها من الجلوس، بحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وأفادت التقارير الإخبارية، بأن هذه الواقعة حدثت بمدينة "أوكلاند" في نيوزيلندا.



ونشرت الصحيفة، لقطة توضح ما حدث على متن القطار، وكما يتضح من خلال هذه اللقطة، فقد كان الشاب مستلقيًا على عدة مقاعد، ويتصرف وكأنه في منزله، في حين اضطرت الأم إلى أن تظل واقفة، وهو ما أثار استياء بقية ركاب القطار.



وعندما حاول أحد المتواجدين على متن القطار التدخل ومطالبة ذلك الراكب بالتحرك كي يفسح المجال للأم وطفلها، تعامل معه الأخير بشكل عدائي، موجهًا له السباب، ورفض تمامًا التحرك، وعاد إلى نفس الوضع؛ ومن الواضح أن رد فعله المبالغ فيه أدى إلى عدم تدخل بقية الركاب لوضع حد للموقف.



الجدير بالذكر أن مواقع إخبارية عالمية عدة قد تداولت تفاصيل هذه الواقعة في الآونة الأخيرة، كما انتشرت اللقطة التي ترصد ما حدث على مواقع التواصل، حيث لاقت تفاعلًا من قبل الرواد، الذين أعربوا عن استيائهم من التصرف الأناني الذي أقدم عليه ذلك الراكب، وسلوكه العدواني في التعامل.