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برلمان

تشريعية البرلمان: لابد من إقرار 4 قوانين مكملة للدستور في الانعقاد الحالي

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 04:06 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن هناك عددا من القوانين المكملة للدستور التى لابد أن يقرها البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي.

وأشار النائب كمال أحمد، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن هذه القوانين هى تعديل قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر وقانون انتخابات مجلس الشيوخ وقانون الإدارة المحلية.

وأوضح عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أننا فى حاجة أيضا إلى إقرار قانون الإجراءات الجنائية خلال دور الانعقاد نظرا لأهميته، وبما فيه من تحديث لطبيعة العصر الحالى.

وكان الدكتور على عبدالعال، رفع جلسات المجلس، الأسبوع الماضى، على أن تعقد الجلسات المقبلة صباح يوم الأحد الموافق 17 من نوفمبر.

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء الماضى، إلقاء عدد من النواب، بيانات عاجلة حول مشكلات المواطنين، فيما استعرضوا عددا من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن مشكلات قطاع البريد والاتصالات.
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