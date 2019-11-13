بوقفة واجتماع أمام الامم المتحدة.. الجالية المصرية فى سويسرا ترد على أكاذيب الاخوان

أكد المشاركون فى ندوة ووقفة الجالية المصرية فى سويسرا امام الامم المتحدة ان مصر تعيش عصرها الذهبى فى ظل ترسيخ الدستور المصرى للحقوق والحريات ، مؤكدين على كذب وافتراء المؤسسات والجمعيات الحقوقية التى تتبنى خطاب جماعة الاخوان الارهابية .



وكانت الجالية المصرية فى سويسرا قد نظمت وقفة تضامن للجالية المصرية بجنيف لدعم مصر فى حربها ضد الإرهاب .



وقال فريد محمد موسي نائب رئيس الجالية المصرية بجنيف، وعضو الأمانة العامة للجاليات المصرية فى أوروبا، ان الجالية تهدف من تلك الوقفة إلى ارسال رسالة للمصريين فى الداخل انهم متضامنون معهم فى حربهم ضد الإرهاب، وايضا توجيه رسالة لأعضاء ووفود الدول المشاركة فى اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، ان هنآك تأييدا شعبيا للحكومة المصرية.



وأضاف شهدنا الفترة الاخيرة لغط بشأن الأوضاع فى مصر على غير الحقيقة بهدف التشكيك فى الدولة وجهودها الهادفة للاستقرار.



وأكد موسي ان ما تقوم به عناصر الجماعة الإرهابية من مظاهرات فى جنيف او أوروبا تعتمد فيها على عناصر مأجورة ومدفوعة الأجر، وهم غير مقيمين هنا ،وليس لهم تأثير يذكر سوى الشو الإعلامي.



وقال محمد البطوط عضو الامانة العامة للجاليات المصرية فى أوروبا، وعضو الجالية المصرية بجنيف: " نظمنا تلك الوقفة لدعم الدولة المصرية ونؤكد اننا كمصريين بالخارج نرفض ما يساق ويروج فى بعض القنوات والمنصات الإعلامية بشأن ملف حقوق الإنسان فى مصر، وتشويه الوقائع".



وتابع : " قرر عدد من اعضاء الجالية ومنهم الحاج محمود فضل، رئيس الجالية المصرية، ونائبه فريد محمد موسي، وجمال حماد، وآخرين تنظيم تلك الوقفة لإرسال رسالة تضامن ودعم للجهود المصرية فى حربها ضد الإرهاب، والتأكيد على أن محاولات التشويه ليس لها تأثير يذكر".



وأكد جمال حماد عضو الجالية المصرية بجنيف، أن الجالية المصرية قررت تنظيم تلك الوقفة لدعم جهود الدولة وارسال رسالة للعالم بأننا رغم وجودنا بالخارج الا اننا متواصلون مع مصر، و نرفض كافة محاولات الإساءة وتشويه الصورة المستمرة من قبل جهات تستهدف مصر.



واكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب خلال الندوة ان الدولة المصرية مهتمه بحقوق الانسان ومستعده للتعاون مع المنظمات المهنية التى تستخدم المصطلحات القانونية والحقوقية المنضبطه ، مضيفا : " اريد ان اطمئنكم واطمئن الشعب المصرى على تقرير حالة حقوق الانسان وهناك اشادات دولية حصلت عليها الخطوات الجادة التى قامت بها مصر لتعزيز اوضاع حقوق الانسان".



وقال الدكتور القس ثروت قادس رئيس مجلس ادارة الأكاديمية الدولية للحوار بسنودس النيل الانجيلي بمصر : " انني سعيد بالفرصة الذهبية في هذا الوقت والعصر بالمشاركة بندوة " مصر المستقبل .. مصر ٢٠٣٠ " و أوكد علي اننا نعيش العصر الذهبي في مصر ، وهو ان نعيش معًا ونفكر معًا ونعمل معا و يجب علي المصريين بالخارج ان يكون لديهم فهم حقيقي للمواطنة قبل ان نتحدث عن ماذا نفعل".



واستطرد قادس قائلا : اننا كمسيحيين مصريين نعيش العصر الذهبي للمسيحية في مصر ، ونري ذلك في إنشاء اكبر كاتدرائية في منطقة الشرق الأوسط بجوار اكبر مسجد أيضا ، فنري ونؤكد علي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يرسخ علي تحقيق مبدأ المواطنة الحقيقية.



واضاف : " حقوق الإنسان هو ان نعيش معا ونحن نعيش معًا بالفعل ، ومن حقوق الإنسان أيضا ان يعطي الإنسان حق الحياة ، متسائلا : " أين حقوق الإنسان ممن يهددون الإنسان محاولين الاعتداء عليه او قتله".



وتابع :" نحن في مصر نعيش في العصر الذهبي أيضا في إعطاء الإنسان المصري حقوقه وهذا ما نعيشه الان في مصر .



ومن جانبه اكد الدكتور حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان ان قانون الجمعيات الأهلية الجديد، جاء اعلى من طموح المنظمة المصرية التى ناضلت من اجل التخلص من العقوبات السالبة للحريات وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب لنداءات المجتمع المدني واطلق مبادرة لتعديل القانون افضت الي قانون جديد يلبي تطلعات المجتمع المدني حيث الغيت العقوبات السالبة للحرية, وأصبح تاسيس الجمعيات بالاخطار، واعترف بالمنظمات الدولية.



واكدت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمراة ان المراة المصرية عانت فى فترة حكم الاخوان الذين سعوا الى الغاء المجلس والتراجع عن المكتسبات التى حصلت عليها المرأة لافته الى وجود ارادة سياسية لزيادة تمكين المراة عبر التشريعات او الاجراءات واصبح سقف طموح المرأة عاليا فى فترة حكم الرئيس السيسى الذى اعطى الكثير للمراة المصرية.