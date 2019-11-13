مفاجأة فى شاشة Samsung Galaxy S11..سيطرح بعد 3 شهور

تعتزم شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم، طرح هاتف Galaxy S11 في فبراير 2020.



وبحسب موقع techradar التقنى، لم يتم التوصل بالضبط إلى قياس الشاشة الخاص بأيقونة سامسونج المنتظرة Galaxy S11، والذى يصنف فى فئة هواتف الـ Flagship ذات المواصفات العالية.



سامسونج معروف عنها تزويد هواتفها بأفضل الشاشات فى العالم، وبحسب توقعات العديد من خبراء صناعة الهواتف الذكية سيكون هناك مفاجأة غير متوقعة فى نوعية الشاشة التى ستأتى مع Galaxy S11، أهمها أنها ستكون من نوعية جديدة تدعى "SAMOLED"، وهو مصطلح جديد عن المعتاد مثل AMOLED أو SUPER AMOLED.



ويعود سبب إختيار سامسونج لشاشات من نوع AMOLED الآن فى هواتفها، لأنها تعتميز بوضوح الألوان وقلة سماكتها، وبالتأكيد لإستهلاكها أقل قدر ممكن من البطارية، عكس شاشات LCD المتواجدة فى معظم الهواتف الذكية.



إلا أن هناك عيبًا واحدًا فى شاشات AMOLED، وهى صعوبة القراءة من خلالها فى ضوء الشمس المباشر.

