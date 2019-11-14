لكل اسم حكاية.. آثار الحيبة من بني سويف إلى متحف برلين.. صور

تعتبر منطقة اثار الحيبة شرق النيل، بالفشن جنوب محافظة بني سويف من أهم المناطق الأثرية الموجودة في مصر حيث تتعدد بها الآثار الثابتة فمنها ما يمثل العمارة الدينية متمثلة في معبد المعبود "آمون" وكذلك عمارة مدنية عبارة عن أبنية المدينة الأثرية، والعمارة العسكرية تتمثل في قلاع وحصون عسكرية حيث أن هذه المنطقة كانت بوابة مصر الجنوبية.





وتضم هذه المنطقة جبانات أثرية للعديد من الأسر الفرعونية المتعاقبة وهي عبارة عن مكان مرتفع بجوار منازل أهالي المنطقة .





وقد تعرضت هذه المنطقة الأثرية للسلب والنهب بعد أحداث ثورة 25 يناير رغم أهميتها التاريخية وقيمتها الأثرية التي لا تقدر بثمن.





كما يوجد بالمنطقة بقايا معبد الملك (شاشنق) من الأسرة 22 الذي بناه للإله (آمون) وأهم ما خرج منها مجموعة أوراق البردي التي تحوي القصة الشهيرة لمغامرات البحار (ون آمون ).





وقد كانت هذه المدينة ذات أهمية خاصة لكونها حدًا أساسيًا فاصلًا بين الشمال والجنوب وكان اسمها قديمًا (حت بنو) وتحول الاسم فى اليونانية إلى" هيبونوس" الذي يرتبط بأسطورة نشأة الخلق فى مذهب (عين شمس) حتى عرفت بالحيبة ويوجد العديد من الآثار المكتشفة في المنطقة قديمًا بالمتحف المصري ومتحف برلين ومتحف هلدهايم.





ويعد تل آثار الحيبة من التلال الأثرية المهمة وبه جبانة تعود لعصر الانتقال الثالث، كما أنه غنى بآثار لفترة تاريخية مهمة من الأسرة العشرين وحتى الأسرة الـ22 وهي من الفترات التاريخية المهمة وكانت بمثابة البلد الحدودية بين كهنة آمون في طيبة وملوك مصر في تانيس، وبني بها سور ضخم ختم بأختام كهنتها.



