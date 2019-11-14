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أخبار البلد

ماذا حدث في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 13 نوفمبر

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 07:43 ص
صدى البلد
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محمود مطاوع
يقدم موقع صدى البلد كل الأخبار التي تمت في اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء 13 نوفمبر ، ونعرض ما حدث من تفاصيل خلال الاجتماع 13 - 11 - 2019، وهي كالآتي:

الحكومة توافق على العفو عن عدد من المساجين بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير

الوزراء يوافق على توصيات فض منازعات الاستثمار وتعويضات المتعاقدين

الوزراء يوافق على نقل تبعية الروبيكى من المشروعات الصناعية للتنمية الصناعية

التعليم تدعو رجال الأعمال والمستثمرين للمشاركة في مدارس التكنولوجية الفنية

وزير التعليم: إدراج أخلاقيات السياحة ضمن المناهج الجديدة للطلاب

لموظفي العاصمة الإدارية.. طرح 10 آلاف شقة في بدر للحجز يناير المقبل

الحكومة: إطلاق نظام تعليمي جديد يتوافق مع رؤية مصر المستدامة 2030

بروتوكول بين السياحة والتعليم لنشر أخلاقيات السياحة بالمدارس

المشاط: قطاع السياحة يمثل 15% من الناتج المحلى الإجمالى

تطوير المناهج: تسليح الأطفال بالأخلاق والمهارات وبناء قدرات

رئيس الوزراء يجتمع بوزيري الكهرباء والبترول لبحث مد المرافق لعدد من المشروعات

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول بين السياحة والتعليم في مجال نشر الوعي السياحي

رئيس الوزراء يستقبل رئيس وأمين عام الاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية
ماذا حدث في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 13 نوفمبر
ماذا حدث في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 13 نوفمبر
ماذا حدث في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 13 نوفمبر
ماذا حدث في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 13 نوفمبر
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