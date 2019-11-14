ماذا حدث في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 13 نوفمبر

يقدم موقع صدى البلد كل الأخبار التي تمت في اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء 13 نوفمبر ، ونعرض ما حدث من تفاصيل خلال الاجتماع 13 - 11 - 2019، وهي كالآتي: